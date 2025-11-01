- 자본
- 축소
트레이드:
279
이익 거래:
230 (82.43%)
손실 거래:
49 (17.56%)
최고의 거래:
131.88 USD
최악의 거래:
-48.18 USD
총 수익:
2 004.90 USD (45 426 pips)
총 손실:
-455.01 USD (12 823 pips)
연속 최대 이익:
21 (159.03 USD)
연속 최대 이익:
167.08 USD (3)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
68.31%
최대 입금량:
1.70%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
16.82
롱(주식매수):
198 (70.97%)
숏(주식차입매도):
81 (29.03%)
수익 요인:
4.41
기대수익:
5.56 USD
평균 이익:
8.72 USD
평균 손실:
-9.29 USD
연속 최대 손실:
3 (-50.94 USD)
연속 최대 손실:
-92.14 USD (2)
월별 성장률:
15.50%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.23 USD
최대한의:
92.14 USD (0.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.79% (92.14 USD)
자본금별:
3.53% (405.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|EURJPY
|25
|EURCAD
|17
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|10
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|5
|ETHUSDT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURJPY
|70
|EURCAD
|64
|GBPUSD
|69
|USDCHF
|61
|EURUSD
|54
|AUDCAD
|25
|NZDUSD
|40
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|21
|ETHUSDT
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|24K
|EURJPY
|2K
|EURCAD
|1.5K
|GBPUSD
|1.7K
|USDCHF
|688
|EURUSD
|882
|AUDCAD
|534
|NZDUSD
|611
|USDCAD
|568
|AUDUSD
|514
|ETHUSDT
|-569
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +131.88 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +159.03 USD
연속 최대 손실: -50.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음