시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EA New Player
Vitali Vasilenka

EA New Player

Vitali Vasilenka
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 16%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
279
이익 거래:
230 (82.43%)
손실 거래:
49 (17.56%)
최고의 거래:
131.88 USD
최악의 거래:
-48.18 USD
총 수익:
2 004.90 USD (45 426 pips)
총 손실:
-455.01 USD (12 823 pips)
연속 최대 이익:
21 (159.03 USD)
연속 최대 이익:
167.08 USD (3)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
68.31%
최대 입금량:
1.70%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
16.82
롱(주식매수):
198 (70.97%)
숏(주식차입매도):
81 (29.03%)
수익 요인:
4.41
기대수익:
5.56 USD
평균 이익:
8.72 USD
평균 손실:
-9.29 USD
연속 최대 손실:
3 (-50.94 USD)
연속 최대 손실:
-92.14 USD (2)
월별 성장률:
15.50%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.23 USD
최대한의:
92.14 USD (0.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.79% (92.14 USD)
자본금별:
3.53% (405.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 177
EURJPY 25
EURCAD 17
GBPUSD 14
USDCHF 10
EURUSD 9
AUDCAD 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
AUDUSD 5
ETHUSDT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.1K
EURJPY 70
EURCAD 64
GBPUSD 69
USDCHF 61
EURUSD 54
AUDCAD 25
NZDUSD 40
USDCAD 23
AUDUSD 21
ETHUSDT 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 24K
EURJPY 2K
EURCAD 1.5K
GBPUSD 1.7K
USDCHF 688
EURUSD 882
AUDCAD 534
NZDUSD 611
USDCAD 568
AUDUSD 514
ETHUSDT -569
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +131.88 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +159.03 USD
연속 최대 손실: -50.94 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.29 × 7
OneRoyal-Server
1.43 × 7
TickmillUK-Live
2.00 × 8
GTCGlobalTrade-Server
4.76 × 25
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 09:52
Share of trading days is too low
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오