- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
129 (82.69%)
Negociações com perda:
27 (17.31%)
Melhor negociação:
79.68 USD
Pior negociação:
-29.07 USD
Lucro bruto:
1 014.46 USD (24 251 pips)
Perda bruta:
-213.53 USD (6 810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (56.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.44 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
56.14%
Depósito máximo carregado:
1.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
15.72
Negociações longas:
126 (80.77%)
Negociações curtas:
30 (19.23%)
Fator de lucro:
4.75
Valor esperado:
5.13 USD
Lucro médio:
7.86 USD
Perda média:
-7.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.94 USD (3)
Crescimento mensal:
8.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.23 USD
Máximo:
50.94 USD (0.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.50% (50.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.44% (260.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|EURJPY
|16
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|ETHUSDT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|594
|EURJPY
|44
|EURCAD
|35
|GBPUSD
|42
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|13
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|10
|ETHUSDT
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|EURJPY
|1.1K
|EURCAD
|753
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|399
|NZDUSD
|472
|AUDCAD
|357
|USDCHF
|315
|AUDUSD
|204
|EURUSD
|229
|ETHUSDT
|-569
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +79.68 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +56.25 USD
Máxima perda consecutiva: -50.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 4
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.29 × 7
|
OneRoyal-Server
|1.43 × 7
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 8
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.68 × 25
