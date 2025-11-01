- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
129 (82.69%)
損失トレード:
27 (17.31%)
ベストトレード:
79.68 USD
最悪のトレード:
-29.07 USD
総利益:
1 014.46 USD (24 251 pips)
総損失:
-213.53 USD (6 810 pips)
最大連続の勝ち:
12 (56.25 USD)
最大連続利益:
140.44 USD (6)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
56.14%
最大入金額:
1.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
15.72
長いトレード:
126 (80.77%)
短いトレード:
30 (19.23%)
プロフィットファクター:
4.75
期待されたペイオフ:
5.13 USD
平均利益:
7.86 USD
平均損失:
-7.91 USD
最大連続の負け:
3 (-50.94 USD)
最大連続損失:
-50.94 USD (3)
月間成長:
8.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.23 USD
最大の:
50.94 USD (0.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.50% (50.94 USD)
エクイティによる:
2.44% (260.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|EURJPY
|16
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|ETHUSDT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|594
|EURJPY
|44
|EURCAD
|35
|GBPUSD
|42
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|13
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|10
|ETHUSDT
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|EURJPY
|1.1K
|EURCAD
|753
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|399
|NZDUSD
|472
|AUDCAD
|357
|USDCHF
|315
|AUDUSD
|204
|EURUSD
|229
|ETHUSDT
|-569
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.68 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +56.25 USD
最大連続損失: -50.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 4
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.29 × 7
|
OneRoyal-Server
|1.43 × 7
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 8
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.68 × 25
レビューなし