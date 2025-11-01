- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
143
盈利交易:
118 (82.51%)
亏损交易:
25 (17.48%)
最好交易:
79.68 USD
最差交易:
-29.07 USD
毛利:
934.92 USD (22 019 pips)
毛利亏损:
-204.29 USD (6 503 pips)
最大连续赢利:
12 (56.25 USD)
最大连续盈利:
140.44 USD (6)
夏普比率:
0.44
交易活动:
54.00%
最大入金加载:
0.98%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
82
平均持有时间:
4 小时
采收率:
14.34
长期交易:
115 (80.42%)
短期交易:
28 (19.58%)
利润因子:
4.58
预期回报:
5.11 USD
平均利润:
7.92 USD
平均损失:
-8.17 USD
最大连续失误:
3 (-50.94 USD)
最大连续亏损:
-50.94 USD (3)
每月增长:
7.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.23 USD
最大值:
50.94 USD (0.50%)
相对跌幅:
结余:
0.50% (50.94 USD)
净值:
2.44% (260.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|EURJPY
|16
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|ETHUSDT
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|532
|EURJPY
|44
|EURCAD
|31
|GBPUSD
|38
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|13
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|10
|ETHUSDT
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|1.1K
|EURCAD
|638
|GBPUSD
|949
|USDCAD
|399
|NZDUSD
|472
|AUDCAD
|357
|USDCHF
|315
|AUDUSD
|204
|EURUSD
|229
|ETHUSDT
|-569
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.68 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +56.25 USD
最大连续亏损: -50.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论