SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EA New Player
Vitali Vasilenka

EA New Player

Vitali Vasilenka
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
129 (82.69%)
Transacciones Irrentables:
27 (17.31%)
Mejor transacción:
79.68 USD
Peor transacción:
-29.07 USD
Beneficio Bruto:
1 014.46 USD (24 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-213.53 USD (6 810 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (56.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
140.44 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
56.14%
Carga máxima del depósito:
1.70%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
15.72
Transacciones Largas:
126 (80.77%)
Transacciones Cortas:
30 (19.23%)
Factor de Beneficio:
4.75
Beneficio Esperado:
5.13 USD
Beneficio medio:
7.86 USD
Pérdidas medias:
-7.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-50.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.94 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.23 USD
Máxima:
50.94 USD (0.50%)
Reducción relativa:
De balance:
0.50% (50.94 USD)
De fondos:
2.44% (260.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 103
EURJPY 16
EURCAD 9
GBPUSD 8
USDCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
EURUSD 2
ETHUSDT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 594
EURJPY 44
EURCAD 35
GBPUSD 42
USDCAD 15
NZDUSD 23
AUDCAD 13
USDCHF 16
AUDUSD 8
EURUSD 10
ETHUSDT 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
EURJPY 1.1K
EURCAD 753
GBPUSD 1.1K
USDCAD 399
NZDUSD 472
AUDCAD 357
USDCHF 315
AUDUSD 204
EURUSD 229
ETHUSDT -569
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +79.68 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +56.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.29 × 7
OneRoyal-Server
1.43 × 7
TickmillUK-Live
2.00 × 8
GTCGlobalTrade-Server
4.68 × 25
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 09:52
Share of trading days is too low
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada