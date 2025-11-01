- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
129 (82.69%)
Transacciones Irrentables:
27 (17.31%)
Mejor transacción:
79.68 USD
Peor transacción:
-29.07 USD
Beneficio Bruto:
1 014.46 USD (24 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-213.53 USD (6 810 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (56.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
140.44 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
56.14%
Carga máxima del depósito:
1.70%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
15.72
Transacciones Largas:
126 (80.77%)
Transacciones Cortas:
30 (19.23%)
Factor de Beneficio:
4.75
Beneficio Esperado:
5.13 USD
Beneficio medio:
7.86 USD
Pérdidas medias:
-7.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-50.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.94 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.23 USD
Máxima:
50.94 USD (0.50%)
Reducción relativa:
De balance:
0.50% (50.94 USD)
De fondos:
2.44% (260.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|EURJPY
|16
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|ETHUSDT
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|594
|EURJPY
|44
|EURCAD
|35
|GBPUSD
|42
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|13
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|10
|ETHUSDT
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|13K
|EURJPY
|1.1K
|EURCAD
|753
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|399
|NZDUSD
|472
|AUDCAD
|357
|USDCHF
|315
|AUDUSD
|204
|EURUSD
|229
|ETHUSDT
|-569
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +79.68 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +56.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|0.29 × 7
OneRoyal-Server
|1.43 × 7
TickmillUK-Live
|2.00 × 8
GTCGlobalTrade-Server
|4.68 × 25
