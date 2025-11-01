SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA New Player
Vitali Vasilenka

EA New Player

Vitali Vasilenka
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 9%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
177
Gewinntrades:
146 (82.48%)
Verlusttrades:
31 (17.51%)
Bester Trade:
79.68 USD
Schlechtester Trade:
-29.07 USD
Bruttoprofit:
1 168.16 USD (27 649 pips)
Bruttoverlust:
-238.72 USD (7 485 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (56.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
140.44 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
57.21%
Max deposit load:
1.70%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
18.25
Long-Positionen:
141 (79.66%)
Short-Positionen:
36 (20.34%)
Profit-Faktor:
4.89
Mathematische Gewinnerwartung:
5.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-50.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.94 USD (3)
Wachstum pro Monat :
9.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.23 USD
Maximaler:
50.94 USD (0.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.50% (50.94 USD)
Kapital:
2.44% (260.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 112
EURJPY 18
EURCAD 9
GBPUSD 8
AUDCAD 7
USDCHF 6
EURUSD 6
USDCAD 4
NZDUSD 4
AUDUSD 2
ETHUSDT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 657
EURJPY 50
EURCAD 35
GBPUSD 42
AUDCAD 22
USDCHF 35
EURUSD 41
USDCAD 15
NZDUSD 23
AUDUSD 8
ETHUSDT 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
EURJPY 1.3K
EURCAD 753
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 434
USDCHF 300
EURUSD 558
USDCAD 399
NZDUSD 472
AUDUSD 204
ETHUSDT -569
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.68 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.29 × 7
OneRoyal-Server
1.43 × 7
TickmillUK-Live
2.00 × 8
GTCGlobalTrade-Server
4.64 × 25
Keine Bewertungen
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 09:52
Share of trading days is too low
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
