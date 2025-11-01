Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ActivTradesCorp-Server 0.00 × 4 EquitiBrokerageSC-Live 0.00 × 2 EquitiGroupLtd-Live 0.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.29 × 7 OneRoyal-Server 1.43 × 7 TickmillUK-Live 2.00 × 8 GTCGlobalTrade-Server 4.64 × 25