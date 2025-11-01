- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
177
Gewinntrades:
146 (82.48%)
Verlusttrades:
31 (17.51%)
Bester Trade:
79.68 USD
Schlechtester Trade:
-29.07 USD
Bruttoprofit:
1 168.16 USD (27 649 pips)
Bruttoverlust:
-238.72 USD (7 485 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (56.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
140.44 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
57.21%
Max deposit load:
1.70%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
18.25
Long-Positionen:
141 (79.66%)
Short-Positionen:
36 (20.34%)
Profit-Faktor:
4.89
Mathematische Gewinnerwartung:
5.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-50.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.94 USD (3)
Wachstum pro Monat :
9.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.23 USD
Maximaler:
50.94 USD (0.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.50% (50.94 USD)
Kapital:
2.44% (260.17 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|EURJPY
|18
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|7
|USDCHF
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|2
|ETHUSDT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|657
|EURJPY
|50
|EURCAD
|35
|GBPUSD
|42
|AUDCAD
|22
|USDCHF
|35
|EURUSD
|41
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|23
|AUDUSD
|8
|ETHUSDT
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|EURJPY
|1.3K
|EURCAD
|753
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|434
|USDCHF
|300
|EURUSD
|558
|USDCAD
|399
|NZDUSD
|472
|AUDUSD
|204
|ETHUSDT
|-569
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +79.68 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 4
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.29 × 7
|
OneRoyal-Server
|1.43 × 7
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 8
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.64 × 25
