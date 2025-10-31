СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Tribe
Taufiq Dwi Ferindra

Gold Tribe

Taufiq Dwi Ferindra
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 199%
TriveInvest-MT5-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
131 (60.93%)
Убыточных трейдов:
84 (39.07%)
Лучший трейд:
723.00 USD
Худший трейд:
-848.70 USD
Общая прибыль:
19 889.77 USD (1 793 374 pips)
Общий убыток:
-14 174.68 USD (1 232 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (869.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 110.40 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
52.29%
Макс. загрузка депозита:
8.05%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
139 (64.65%)
Коротких трейдов:
76 (35.35%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
26.58 USD
Средняя прибыль:
151.83 USD
Средний убыток:
-168.75 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-330.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 149.31 USD (7)
Прирост в месяц:
127.82%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
684.20 USD
Максимальная:
2 489.47 USD (88.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.19% (2 514.22 USD)
По эквити:
31.69% (925.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.GK 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.GK 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.GK 561K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +723.00 USD
Худший трейд: -849 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +869.60 USD
Макс. убыток в серии: -330.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TriveInvest-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is gold only with special method
Нет отзывов
2026.01.09 17:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.