Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
131 (60.93%)
Убыточных трейдов:
84 (39.07%)
Лучший трейд:
723.00 USD
Худший трейд:
-848.70 USD
Общая прибыль:
19 889.77 USD (1 793 374 pips)
Общий убыток:
-14 174.68 USD (1 232 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (869.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 110.40 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
52.29%
Макс. загрузка депозита:
8.05%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
139 (64.65%)
Коротких трейдов:
76 (35.35%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
26.58 USD
Средняя прибыль:
151.83 USD
Средний убыток:
-168.75 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-330.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 149.31 USD (7)
Прирост в месяц:
127.82%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
684.20 USD
Максимальная:
2 489.47 USD (88.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.19% (2 514.22 USD)
По эквити:
31.69% (925.50 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TriveInvest-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This is gold only with special method
Нет отзывов
