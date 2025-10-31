シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Tribe
Taufiq Dwi Ferindra

Gold Tribe

Taufiq Dwi Ferindra
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 199%
TriveInvest-MT5-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
131 (60.93%)
損失トレード:
84 (39.07%)
ベストトレード:
723.00 USD
最悪のトレード:
-848.70 USD
総利益:
19 889.77 USD (1 793 374 pips)
総損失:
-14 174.68 USD (1 232 112 pips)
最大連続の勝ち:
14 (869.60 USD)
最大連続利益:
3 110.40 USD (8)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
52.29%
最大入金額:
8.05%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.30
長いトレード:
139 (64.65%)
短いトレード:
76 (35.35%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
26.58 USD
平均利益:
151.83 USD
平均損失:
-168.75 USD
最大連続の負け:
12 (-330.60 USD)
最大連続損失:
-2 149.31 USD (7)
月間成長:
127.82%
アルゴリズム取引:
29%
残高によるドローダウン:
絶対:
684.20 USD
最大の:
2 489.47 USD (88.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.19% (2 514.22 USD)
エクイティによる:
31.69% (925.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.GK 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.GK 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.GK 561K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +723.00 USD
最悪のトレード: -849 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +869.60 USD
最大連続損失: -330.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TriveInvest-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This is gold only with special method
レビューなし
2026.01.09 17:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Tribe
30 USD/月
199%
0
0
USD
8.3K
USD
11
29%
215
60%
52%
1.40
26.58
USD
63%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください