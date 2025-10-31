- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
131 (60.93%)
損失トレード:
84 (39.07%)
ベストトレード:
723.00 USD
最悪のトレード:
-848.70 USD
総利益:
19 889.77 USD (1 793 374 pips)
総損失:
-14 174.68 USD (1 232 112 pips)
最大連続の勝ち:
14 (869.60 USD)
最大連続利益:
3 110.40 USD (8)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
52.29%
最大入金額:
8.05%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.30
長いトレード:
139 (64.65%)
短いトレード:
76 (35.35%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
26.58 USD
平均利益:
151.83 USD
平均損失:
-168.75 USD
最大連続の負け:
12 (-330.60 USD)
最大連続損失:
-2 149.31 USD (7)
月間成長:
127.82%
アルゴリズム取引:
29%
残高によるドローダウン:
絶対:
684.20 USD
最大の:
2 489.47 USD (88.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.19% (2 514.22 USD)
エクイティによる:
31.69% (925.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GK
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.GK
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.GK
|561K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +723.00 USD
最悪のトレード: -849 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +869.60 USD
最大連続損失: -330.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TriveInvest-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This is gold only with special method
