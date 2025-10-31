SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Tribe
Taufiq Dwi Ferindra

Gold Tribe

Taufiq Dwi Ferindra
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 203%
TriveInvest-MT5-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
132 (61.11%)
Transacciones Irrentables:
84 (38.89%)
Mejor transacción:
723.00 USD
Peor transacción:
-848.70 USD
Beneficio Bruto:
20 016.57 USD (1 806 054 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 174.68 USD (1 232 112 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (869.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 110.40 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
52.29%
Carga máxima del depósito:
8.05%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
140 (64.81%)
Transacciones Cortas:
76 (35.19%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
27.05 USD
Beneficio medio:
151.64 USD
Pérdidas medias:
-168.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-330.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 149.31 USD (7)
Crecimiento al mes:
131.30%
Trading algorítmico:
29%
Reducción de balance:
Absoluto:
684.20 USD
Máxima:
2 489.47 USD (88.74%)
Reducción relativa:
De balance:
63.19% (2 514.22 USD)
De fondos:
31.69% (925.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.GK 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.GK 5.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.GK 574K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +723.00 USD
Peor transacción: -849 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +869.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -330.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TriveInvest-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This is gold only with special method
No hay comentarios
2026.01.09 17:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Tribe
30 USD al mes
203%
0
0
USD
8.4K
USD
11
29%
216
61%
52%
1.41
27.05
USD
63%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.