트레이드:
216
이익 거래:
132 (61.11%)
손실 거래:
84 (38.89%)
최고의 거래:
723.00 USD
최악의 거래:
-848.70 USD
총 수익:
20 016.57 USD (1 806 054 pips)
총 손실:
-14 174.68 USD (1 232 112 pips)
연속 최대 이익:
14 (869.60 USD)
연속 최대 이익:
3 110.40 USD (8)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
52.29%
최대 입금량:
8.05%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.35
롱(주식매수):
140 (64.81%)
숏(주식차입매도):
76 (35.19%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
27.05 USD
평균 이익:
151.64 USD
평균 손실:
-168.75 USD
연속 최대 손실:
12 (-330.60 USD)
연속 최대 손실:
-2 149.31 USD (7)
월별 성장률:
131.30%
Algo 트레이딩:
29%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
684.20 USD
최대한의:
2 489.47 USD (88.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.19% (2 514.22 USD)
자본금별:
31.69% (925.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GK
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.GK
|5.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.GK
|574K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TriveInvest-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This is gold only with special method
