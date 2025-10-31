SinaisSeções
Taufiq Dwi Ferindra

Gold Tribe

Taufiq Dwi Ferindra
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 199%
TriveInvest-MT5-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
131 (60.93%)
Negociações com perda:
84 (39.07%)
Melhor negociação:
723.00 USD
Pior negociação:
-848.70 USD
Lucro bruto:
19 889.77 USD (1 793 374 pips)
Perda bruta:
-14 174.48 USD (1 232 112 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (869.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 110.40 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
52.29%
Depósito máximo carregado:
8.05%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
2.30
Negociações longas:
139 (64.65%)
Negociações curtas:
76 (35.35%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
26.58 USD
Lucro médio:
151.83 USD
Perda média:
-168.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-330.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 149.31 USD (7)
Crescimento mensal:
127.82%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
684.20 USD
Máximo:
2 489.47 USD (88.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.19% (2 514.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.69% (925.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.GK 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.GK 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.GK 561K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +723.00 USD
Pior negociação: -849 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +869.60 USD
Máxima perda consecutiva: -330.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TriveInvest-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is gold only with special method
2026.01.09 17:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 21:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
