Taufiq Dwi Ferindra

Gold Tribe

Taufiq Dwi Ferindra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 199%
TriveInvest-MT5-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
215
Gewinntrades:
131 (60.93%)
Verlusttrades:
84 (39.07%)
Bester Trade:
723.00 USD
Schlechtester Trade:
-848.70 USD
Bruttoprofit:
19 889.77 USD (1 793 374 pips)
Bruttoverlust:
-14 174.68 USD (1 232 112 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (869.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 110.40 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
52.29%
Max deposit load:
8.05%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
2.30
Long-Positionen:
139 (64.65%)
Short-Positionen:
76 (35.35%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
26.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
151.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-168.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-330.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 149.31 USD (7)
Wachstum pro Monat :
127.82%
Algo-Trading:
29%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
684.20 USD
Maximaler:
2 489.47 USD (88.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.19% (2 514.22 USD)
Kapital:
31.69% (925.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.GK 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.GK 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.GK 561K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +723.00 USD
Schlechtester Trade: -849 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +869.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -330.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TriveInvest-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is gold only with special method
Keine Bewertungen
2026.01.09 17:39
