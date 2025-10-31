- 成长
交易:
215
盈利交易:
131 (60.93%)
亏损交易:
84 (39.07%)
最好交易:
723.00 USD
最差交易:
-848.70 USD
毛利:
19 889.77 USD (1 793 374 pips)
毛利亏损:
-14 174.68 USD (1 232 112 pips)
最大连续赢利:
14 (869.60 USD)
最大连续盈利:
3 110.40 USD (8)
夏普比率:
0.13
交易活动:
52.29%
最大入金加载:
8.05%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
30
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.30
长期交易:
139 (64.65%)
短期交易:
76 (35.35%)
利润因子:
1.40
预期回报:
26.58 USD
平均利润:
151.83 USD
平均损失:
-168.75 USD
最大连续失误:
12 (-330.60 USD)
最大连续亏损:
-2 149.31 USD (7)
每月增长:
127.82%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
684.20 USD
最大值:
2 489.47 USD (88.74%)
相对跌幅:
结余:
63.19% (2 514.22 USD)
净值:
31.69% (925.50 USD)
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD.GK
215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD.GK
5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD.GK
561K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
最好交易: +723.00 USD
最差交易: -849 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +869.60 USD
最大连续亏损: -330.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TriveInvest-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This is gold only with special method
没有评论
