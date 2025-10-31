СигналыРазделы
Willy Tandya

GG Cuan Master

Willy Tandya
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 40%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
68 (57.62%)
Убыточных трейдов:
50 (42.37%)
Лучший трейд:
107.01 USD
Худший трейд:
-36.32 USD
Общая прибыль:
1 574.75 USD (39 446 pips)
Общий убыток:
-969.29 USD (15 134 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (95.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
302.18 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
41.98%
Макс. загрузка депозита:
7.59%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.07
Длинных трейдов:
52 (44.07%)
Коротких трейдов:
66 (55.93%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
5.13 USD
Средняя прибыль:
23.16 USD
Средний убыток:
-19.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-148.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.66 USD (6)
Прирост в месяц:
34.44%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.66 USD
Максимальная:
148.66 USD (8.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (148.66 USD)
По эквити:
3.46% (58.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYr 100
XAUUSDr 18
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYr 292
XAUUSDr 314
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYr 8.6K
XAUUSDr 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +107.01 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +95.22 USD
Макс. убыток в серии: -148.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is automated trading robot (EA) mix with manual trading.

Mainly trade on USDJPY pair.

Based on price behaviour.

It has a Risk Management, Profit Target, etc.

Нет отзывов
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 02:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 08:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 07:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 10:58
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GG Cuan Master
49 USD в месяц
40%
0
0
USD
1.5K
USD
8
34%
118
57%
42%
1.62
5.13
USD
9%
1:500
Копировать

