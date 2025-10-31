SeñalesSecciones
Willy Tandya

GG Cuan Master

Willy Tandya
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 40%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
118
Transacciones Rentables:
68 (57.62%)
Transacciones Irrentables:
50 (42.37%)
Mejor transacción:
107.01 USD
Peor transacción:
-36.32 USD
Beneficio Bruto:
1 574.75 USD (39 446 pips)
Pérdidas Brutas:
-969.29 USD (15 134 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (95.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
302.18 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
41.98%
Carga máxima del depósito:
7.59%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
4.07
Transacciones Largas:
52 (44.07%)
Transacciones Cortas:
66 (55.93%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
5.13 USD
Beneficio medio:
23.16 USD
Pérdidas medias:
-19.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-148.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-148.66 USD (6)
Crecimiento al mes:
34.44%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
116.66 USD
Máxima:
148.66 USD (8.79%)
Reducción relativa:
De balance:
8.79% (148.66 USD)
De fondos:
3.46% (58.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYr 100
XAUUSDr 18
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYr 292
XAUUSDr 314
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYr 8.6K
XAUUSDr 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +107.01 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +95.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -148.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This is automated trading robot (EA) mix with manual trading.

Mainly trade on USDJPY pair.

Based on price behaviour.

It has a Risk Management, Profit Target, etc.

2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 02:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 08:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 07:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 10:58
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GG Cuan Master
40%
0
0
USD
1.5K
USD
8
34%
118
57%
42%
1.62
5.13
USD
9%
1:500
