Negociações:
118
Negociações com lucro:
68 (57.62%)
Negociações com perda:
50 (42.37%)
Melhor negociação:
107.01 USD
Pior negociação:
-36.32 USD
Lucro bruto:
1 574.75 USD (39 446 pips)
Perda bruta:
-969.29 USD (15 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (95.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
302.18 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
41.98%
Depósito máximo carregado:
7.59%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.07
Negociações longas:
52 (44.07%)
Negociações curtas:
66 (55.93%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
5.13 USD
Lucro médio:
23.16 USD
Perda média:
-19.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-148.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.66 USD (6)
Crescimento mensal:
34.44%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
116.66 USD
Máximo:
148.66 USD (8.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.79% (148.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.46% (58.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|100
|XAUUSDr
|18
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYr
|292
|XAUUSDr
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYr
|8.6K
|XAUUSDr
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
This is automated trading robot (EA) mix with manual trading.
Mainly trade on USDJPY pair.
Based on price behaviour.
It has a Risk Management, Profit Target, etc.
