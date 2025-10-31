- 成長
トレード:
118
利益トレード:
68 (57.62%)
損失トレード:
50 (42.37%)
ベストトレード:
107.01 USD
最悪のトレード:
-36.32 USD
総利益:
1 574.75 USD (39 446 pips)
総損失:
-969.29 USD (15 134 pips)
最大連続の勝ち:
8 (95.22 USD)
最大連続利益:
302.18 USD (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
41.98%
最大入金額:
7.59%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
4.07
長いトレード:
52 (44.07%)
短いトレード:
66 (55.93%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
5.13 USD
平均利益:
23.16 USD
平均損失:
-19.39 USD
最大連続の負け:
6 (-148.66 USD)
最大連続損失:
-148.66 USD (6)
月間成長:
34.44%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
116.66 USD
最大の:
148.66 USD (8.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.79% (148.66 USD)
エクイティによる:
3.46% (58.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|100
|XAUUSDr
|18
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYr
|292
|XAUUSDr
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYr
|8.6K
|XAUUSDr
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +107.01 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +95.22 USD
最大連続損失: -148.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is automated trading robot (EA) mix with manual trading.
Mainly trade on USDJPY pair.
Based on price behaviour.
It has a Risk Management, Profit Target, etc.
