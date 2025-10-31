信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GG Cuan Master
Willy Tandya

GG Cuan Master

Willy Tandya
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 40%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
118
盈利交易:
68 (57.62%)
亏损交易:
50 (42.37%)
最好交易:
107.01 USD
最差交易:
-36.32 USD
毛利:
1 574.75 USD (39 446 pips)
毛利亏损:
-969.29 USD (15 134 pips)
最大连续赢利:
8 (95.22 USD)
最大连续盈利:
302.18 USD (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
41.98%
最大入金加载:
7.59%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.07
长期交易:
52 (44.07%)
短期交易:
66 (55.93%)
利润因子:
1.62
预期回报:
5.13 USD
平均利润:
23.16 USD
平均损失:
-19.39 USD
最大连续失误:
6 (-148.66 USD)
最大连续亏损:
-148.66 USD (6)
每月增长:
34.44%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
116.66 USD
最大值:
148.66 USD (8.79%)
相对跌幅:
结余:
8.79% (148.66 USD)
净值:
3.46% (58.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYr 100
XAUUSDr 18
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYr 292
XAUUSDr 314
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYr 8.6K
XAUUSDr 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +107.01 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +95.22 USD
最大连续亏损: -148.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This is automated trading robot (EA) mix with manual trading.

Mainly trade on USDJPY pair.

Based on price behaviour.

It has a Risk Management, Profit Target, etc.

没有评论
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 02:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 08:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 07:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 10:58
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
