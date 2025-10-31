- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
68 (57.62%)
亏损交易:
50 (42.37%)
最好交易:
107.01 USD
最差交易:
-36.32 USD
毛利:
1 574.75 USD (39 446 pips)
毛利亏损:
-969.29 USD (15 134 pips)
最大连续赢利:
8 (95.22 USD)
最大连续盈利:
302.18 USD (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
41.98%
最大入金加载:
7.59%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.07
长期交易:
52 (44.07%)
短期交易:
66 (55.93%)
利润因子:
1.62
预期回报:
5.13 USD
平均利润:
23.16 USD
平均损失:
-19.39 USD
最大连续失误:
6 (-148.66 USD)
最大连续亏损:
-148.66 USD (6)
每月增长:
34.44%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
116.66 USD
最大值:
148.66 USD (8.79%)
相对跌幅:
结余:
8.79% (148.66 USD)
净值:
3.46% (58.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|100
|XAUUSDr
|18
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYr
|292
|XAUUSDr
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYr
|8.6K
|XAUUSDr
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +107.01 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +95.22 USD
最大连续亏损: -148.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This is automated trading robot (EA) mix with manual trading.
Mainly trade on USDJPY pair.
Based on price behaviour.
It has a Risk Management, Profit Target, etc.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
40%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
8
34%
118
57%
42%
1.62
5.13
USD
USD
9%
1:500