SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GG Cuan Master
Willy Tandya

GG Cuan Master

Willy Tandya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
118
Gewinntrades:
68 (57.62%)
Verlusttrades:
50 (42.37%)
Bester Trade:
107.01 USD
Schlechtester Trade:
-36.32 USD
Bruttoprofit:
1 574.75 USD (39 446 pips)
Bruttoverlust:
-969.29 USD (15 134 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (95.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
302.18 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
41.98%
Max deposit load:
7.59%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.07
Long-Positionen:
52 (44.07%)
Short-Positionen:
66 (55.93%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
5.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-148.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-148.66 USD (6)
Wachstum pro Monat :
34.44%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
116.66 USD
Maximaler:
148.66 USD (8.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.79% (148.66 USD)
Kapital:
3.46% (58.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYr 100
XAUUSDr 18
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYr 292
XAUUSDr 314
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYr 8.6K
XAUUSDr 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +107.01 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -148.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsGlobal-Live5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is automated trading robot (EA) mix with manual trading.

Mainly trade on USDJPY pair.

Based on price behaviour.

It has a Risk Management, Profit Target, etc.

Keine Bewertungen
2025.12.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 02:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 08:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 07:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 10:58
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GG Cuan Master
49 USD pro Monat
40%
0
0
USD
1.5K
USD
8
34%
118
57%
42%
1.62
5.13
USD
9%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.