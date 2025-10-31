- 자본
- 축소
트레이드:
127
이익 거래:
71 (55.90%)
손실 거래:
56 (44.09%)
최고의 거래:
107.01 USD
최악의 거래:
-36.32 USD
총 수익:
1 643.68 USD (40 394 pips)
총 손실:
-1 056.09 USD (16 688 pips)
연속 최대 이익:
8 (95.22 USD)
연속 최대 이익:
302.18 USD (7)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
34.02%
최대 입금량:
7.59%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
3.95
롱(주식매수):
56 (44.09%)
숏(주식차입매도):
71 (55.91%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
4.63 USD
평균 이익:
23.15 USD
평균 손실:
-18.86 USD
연속 최대 손실:
6 (-148.66 USD)
연속 최대 손실:
-148.66 USD (6)
월별 성장률:
19.67%
Algo 트레이딩:
33%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
116.66 USD
최대한의:
148.66 USD (8.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.79% (148.66 USD)
자본금별:
3.46% (58.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYr
|107
|XAUUSDr
|18
|GBPUSDr
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYr
|260
|XAUUSDr
|314
|GBPUSDr
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYr
|7.9K
|XAUUSDr
|16K
|GBPUSDr
|133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +107.01 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +95.22 USD
연속 최대 손실: -148.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This is automated trading robot (EA) mix with manual trading.
Mainly trade on USDJPY pair.
Based on price behaviour.
It has a Risk Management, Profit Target, etc.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
39%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
10
33%
127
55%
34%
1.55
4.63
USD
USD
9%
1:500