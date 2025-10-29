- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
68 (90.66%)
Убыточных трейдов:
7 (9.33%)
Лучший трейд:
56.73 USD
Худший трейд:
-0.48 USD
Общая прибыль:
342.29 USD (30 410 pips)
Общий убыток:
-1.83 USD (2 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (82.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.86 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
709.29
Длинных трейдов:
45 (60.00%)
Коротких трейдов:
30 (40.00%)
Профит фактор:
187.04
Мат. ожидание:
4.54 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
-0.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.48 USD (1)
Прирост в месяц:
5.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.48 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.05% (0.26 USD)
По эквити:
39.48% (403.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|20
|EURAUD
|14
|USDCHF
|12
|USDJPY
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|ETHUSD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|81
|EURAUD
|52
|USDCHF
|103
|USDJPY
|57
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|22
|EURCHF
|3
|ETHUSD
|0
|AUDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|3.8K
|EURAUD
|7.9K
|USDCHF
|4.2K
|USDJPY
|8.3K
|EURUSD
|622
|AUDUSD
|898
|AUDCAD
|979
|GBPJPY
|3.2K
|EURCHF
|227
|ETHUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-21
|GBPUSD
|-48
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.73 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +82.86 USD
Макс. убыток в серии: -0.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
0%
75
90%
100%
187.04
4.54
USD
USD
39%
1:500