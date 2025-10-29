СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Franc
Christia Nency Tri

Franc

Christia Nency Tri
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
VantageInternational-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
68 (90.66%)
Убыточных трейдов:
7 (9.33%)
Лучший трейд:
56.73 USD
Худший трейд:
-0.48 USD
Общая прибыль:
342.29 USD (30 410 pips)
Общий убыток:
-1.83 USD (2 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (82.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.86 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
709.29
Длинных трейдов:
45 (60.00%)
Коротких трейдов:
30 (40.00%)
Профит фактор:
187.04
Мат. ожидание:
4.54 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
-0.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.48 USD (1)
Прирост в месяц:
5.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.48 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.05% (0.26 USD)
По эквити:
39.48% (403.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 20
EURAUD 14
USDCHF 12
USDJPY 6
EURUSD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 5
GBPJPY 2
EURCHF 2
ETHUSD 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 81
EURAUD 52
USDCHF 103
USDJPY 57
EURUSD 8
AUDUSD 9
AUDCAD 7
GBPJPY 22
EURCHF 3
ETHUSD 0
AUDJPY 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF 3.8K
EURAUD 7.9K
USDCHF 4.2K
USDJPY 8.3K
EURUSD 622
AUDUSD 898
AUDCAD 979
GBPJPY 3.2K
EURCHF 227
ETHUSD -1.9K
AUDJPY -21
GBPUSD -48
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.73 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +82.86 USD
Макс. убыток в серии: -0.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.10 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Franc
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
1.1K
USD
12
0%
75
90%
100%
187.04
4.54
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.