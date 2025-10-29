- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
75
Gewinntrades:
68 (90.66%)
Verlusttrades:
7 (9.33%)
Bester Trade:
56.73 USD
Schlechtester Trade:
-0.48 USD
Bruttoprofit:
342.29 USD (30 410 pips)
Bruttoverlust:
-1.83 USD (2 167 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (82.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.86 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.32%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
709.29
Long-Positionen:
45 (60.00%)
Short-Positionen:
30 (40.00%)
Profit-Faktor:
187.04
Mathematische Gewinnerwartung:
4.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.79%
Jahresprognose:
70.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.48 USD (0.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.05% (0.26 USD)
Kapital:
39.48% (403.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|20
|EURAUD
|14
|USDCHF
|12
|USDJPY
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|ETHUSD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCHF
|81
|EURAUD
|52
|USDCHF
|103
|USDJPY
|57
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|22
|EURCHF
|3
|ETHUSD
|0
|AUDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCHF
|3.8K
|EURAUD
|7.9K
|USDCHF
|4.2K
|USDJPY
|8.3K
|EURUSD
|622
|AUDUSD
|898
|AUDCAD
|979
|GBPJPY
|3.2K
|EURCHF
|227
|ETHUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-21
|GBPUSD
|-48
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +56.73 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
0%
75
90%
100%
187.04
4.54
USD
USD
39%
1:500