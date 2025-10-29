SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Franc
Christia Nency Tri

Franc

Christia Nency Tri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
75
Gewinntrades:
68 (90.66%)
Verlusttrades:
7 (9.33%)
Bester Trade:
56.73 USD
Schlechtester Trade:
-0.48 USD
Bruttoprofit:
342.29 USD (30 410 pips)
Bruttoverlust:
-1.83 USD (2 167 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (82.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.86 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.32%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
709.29
Long-Positionen:
45 (60.00%)
Short-Positionen:
30 (40.00%)
Profit-Faktor:
187.04
Mathematische Gewinnerwartung:
4.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.79%
Jahresprognose:
70.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.48 USD (0.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.05% (0.26 USD)
Kapital:
39.48% (403.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCHF 20
EURAUD 14
USDCHF 12
USDJPY 6
EURUSD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 5
GBPJPY 2
EURCHF 2
ETHUSD 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCHF 81
EURAUD 52
USDCHF 103
USDJPY 57
EURUSD 8
AUDUSD 9
AUDCAD 7
GBPJPY 22
EURCHF 3
ETHUSD 0
AUDJPY 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCHF 3.8K
EURAUD 7.9K
USDCHF 4.2K
USDJPY 8.3K
EURUSD 622
AUDUSD 898
AUDCAD 979
GBPJPY 3.2K
EURCHF 227
ETHUSD -1.9K
AUDJPY -21
GBPUSD -48
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +56.73 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Franc
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
1.1K
USD
12
0%
75
90%
100%
187.04
4.54
USD
39%
1:500
