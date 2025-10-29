- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
75
盈利交易:
68 (90.66%)
亏损交易:
7 (9.33%)
最好交易:
56.73 USD
最差交易:
-0.48 USD
毛利:
342.29 USD (30 410 pips)
毛利亏损:
-1.83 USD (2 167 pips)
最大连续赢利:
26 (82.86 USD)
最大连续盈利:
82.86 USD (26)
夏普比率:
0.55
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
10 天
采收率:
709.29
长期交易:
45 (60.00%)
短期交易:
30 (40.00%)
利润因子:
187.04
预期回报:
4.54 USD
平均利润:
5.03 USD
平均损失:
-0.26 USD
最大连续失误:
1 (-0.48 USD)
最大连续亏损:
-0.48 USD (1)
每月增长:
5.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.48 USD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.05% (0.26 USD)
净值:
39.48% (403.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|20
|EURAUD
|14
|USDCHF
|12
|USDJPY
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|ETHUSD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF
|81
|EURAUD
|52
|USDCHF
|103
|USDJPY
|57
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|22
|EURCHF
|3
|ETHUSD
|0
|AUDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF
|3.8K
|EURAUD
|7.9K
|USDCHF
|4.2K
|USDJPY
|8.3K
|EURUSD
|622
|AUDUSD
|898
|AUDCAD
|979
|GBPJPY
|3.2K
|EURCHF
|227
|ETHUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-21
|GBPUSD
|-48
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.73 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +82.86 USD
最大连续亏损: -0.48 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
0%
75
90%
100%
187.04
4.54
USD
USD
39%
1:500