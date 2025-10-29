SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Franc
Christia Nency Tri

Franc

Christia Nency Tri
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 43%
VantageInternational-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
68 (90.66%)
Negociações com perda:
7 (9.33%)
Melhor negociação:
56.73 USD
Pior negociação:
-0.48 USD
Lucro bruto:
342.29 USD (30 410 pips)
Perda bruta:
-1.83 USD (2 167 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (82.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.86 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.32%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
709.29
Negociações longas:
45 (60.00%)
Negociações curtas:
30 (40.00%)
Fator de lucro:
187.04
Valor esperado:
4.54 USD
Lucro médio:
5.03 USD
Perda média:
-0.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.48 USD (1)
Crescimento mensal:
5.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.48 USD (0.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.05% (0.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.48% (403.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCHF 20
EURAUD 14
USDCHF 12
USDJPY 6
EURUSD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 5
GBPJPY 2
EURCHF 2
ETHUSD 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCHF 81
EURAUD 52
USDCHF 103
USDJPY 57
EURUSD 8
AUDUSD 9
AUDCAD 7
GBPJPY 22
EURCHF 3
ETHUSD 0
AUDJPY 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCHF 3.8K
EURAUD 7.9K
USDCHF 4.2K
USDJPY 8.3K
EURUSD 622
AUDUSD 898
AUDCAD 979
GBPJPY 3.2K
EURCHF 227
ETHUSD -1.9K
AUDJPY -21
GBPUSD -48
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56.73 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +82.86 USD
Máxima perda consecutiva: -0.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.10 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Franc
30 USD por mês
43%
0
0
USD
1.1K
USD
12
0%
75
90%
100%
187.04
4.54
USD
39%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.