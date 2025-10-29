- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
68 (90.66%)
Negociações com perda:
7 (9.33%)
Melhor negociação:
56.73 USD
Pior negociação:
-0.48 USD
Lucro bruto:
342.29 USD (30 410 pips)
Perda bruta:
-1.83 USD (2 167 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (82.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.86 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.32%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
709.29
Negociações longas:
45 (60.00%)
Negociações curtas:
30 (40.00%)
Fator de lucro:
187.04
Valor esperado:
4.54 USD
Lucro médio:
5.03 USD
Perda média:
-0.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.48 USD (1)
Crescimento mensal:
5.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.48 USD (0.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.05% (0.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.48% (403.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|20
|EURAUD
|14
|USDCHF
|12
|USDJPY
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|ETHUSD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCHF
|81
|EURAUD
|52
|USDCHF
|103
|USDJPY
|57
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|22
|EURCHF
|3
|ETHUSD
|0
|AUDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCHF
|3.8K
|EURAUD
|7.9K
|USDCHF
|4.2K
|USDJPY
|8.3K
|EURUSD
|622
|AUDUSD
|898
|AUDCAD
|979
|GBPJPY
|3.2K
|EURCHF
|227
|ETHUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-21
|GBPUSD
|-48
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.73 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +82.86 USD
Máxima perda consecutiva: -0.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
Sem comentários
