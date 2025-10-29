- 成長
- ドローダウン
トレード:
75
利益トレード:
68 (90.66%)
損失トレード:
7 (9.33%)
ベストトレード:
56.73 USD
最悪のトレード:
-0.48 USD
総利益:
342.29 USD (30 410 pips)
総損失:
-1.83 USD (2 167 pips)
最大連続の勝ち:
26 (82.86 USD)
最大連続利益:
82.86 USD (26)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
709.29
長いトレード:
45 (60.00%)
短いトレード:
30 (40.00%)
プロフィットファクター:
187.04
期待されたペイオフ:
4.54 USD
平均利益:
5.03 USD
平均損失:
-0.26 USD
最大連続の負け:
1 (-0.48 USD)
最大連続損失:
-0.48 USD (1)
月間成長:
5.79%
年間予想:
70.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.48 USD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.05% (0.26 USD)
エクイティによる:
39.48% (403.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|20
|EURAUD
|14
|USDCHF
|12
|USDJPY
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|ETHUSD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCHF
|81
|EURAUD
|52
|USDCHF
|103
|USDJPY
|57
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|22
|EURCHF
|3
|ETHUSD
|0
|AUDJPY
|0
|GBPUSD
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCHF
|3.8K
|EURAUD
|7.9K
|USDCHF
|4.2K
|USDJPY
|8.3K
|EURUSD
|622
|AUDUSD
|898
|AUDCAD
|979
|GBPJPY
|3.2K
|EURCHF
|227
|ETHUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-21
|GBPUSD
|-48
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56.73 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +82.86 USD
最大連続損失: -0.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
