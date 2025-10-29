- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
78 (91.76%)
손실 거래:
7 (8.24%)
최고의 거래:
56.73 USD
최악의 거래:
-0.48 USD
총 수익:
364.17 USD (31 974 pips)
총 손실:
-1.83 USD (2 167 pips)
연속 최대 이익:
26 (82.86 USD)
연속 최대 이익:
82.86 USD (26)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.32%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
754.87
롱(주식매수):
52 (61.18%)
숏(주식차입매도):
33 (38.82%)
수익 요인:
199.00
기대수익:
4.26 USD
평균 이익:
4.67 USD
평균 손실:
-0.26 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.48 USD)
연속 최대 손실:
-0.48 USD (1)
월별 성장률:
4.86%
연간 예측:
58.93%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.48 USD (0.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.05% (0.26 USD)
자본금별:
39.48% (403.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|20
|USDCHF
|19
|EURAUD
|14
|EURUSD
|8
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPUSD
|2
|ETHUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCHF
|81
|USDCHF
|119
|EURAUD
|52
|EURUSD
|11
|USDJPY
|57
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|22
|EURCHF
|3
|GBPUSD
|2
|ETHUSD
|0
|AUDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCHF
|3.8K
|USDCHF
|5.3K
|EURAUD
|7.9K
|EURUSD
|878
|USDJPY
|8.3K
|AUDUSD
|898
|AUDCAD
|979
|GBPJPY
|3.2K
|EURCHF
|227
|GBPUSD
|150
|ETHUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-21
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +56.73 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +82.86 USD
연속 최대 손실: -0.48 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
14
0%
85
91%
100%
198.99
4.26
USD
USD
39%
1:500