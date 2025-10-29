시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Franc
Christia Nency Tri

Franc

Christia Nency Tri
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
85
이익 거래:
78 (91.76%)
손실 거래:
7 (8.24%)
최고의 거래:
56.73 USD
최악의 거래:
-0.48 USD
총 수익:
364.17 USD (31 974 pips)
총 손실:
-1.83 USD (2 167 pips)
연속 최대 이익:
26 (82.86 USD)
연속 최대 이익:
82.86 USD (26)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.32%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
754.87
롱(주식매수):
52 (61.18%)
숏(주식차입매도):
33 (38.82%)
수익 요인:
199.00
기대수익:
4.26 USD
평균 이익:
4.67 USD
평균 손실:
-0.26 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.48 USD)
연속 최대 손실:
-0.48 USD (1)
월별 성장률:
4.86%
연간 예측:
58.93%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.48 USD (0.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.05% (0.26 USD)
자본금별:
39.48% (403.78 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCHF 20
USDCHF 19
EURAUD 14
EURUSD 8
USDJPY 6
AUDUSD 5
AUDCAD 5
GBPJPY 2
EURCHF 2
GBPUSD 2
ETHUSD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCHF 81
USDCHF 119
EURAUD 52
EURUSD 11
USDJPY 57
AUDUSD 9
AUDCAD 7
GBPJPY 22
EURCHF 3
GBPUSD 2
ETHUSD 0
AUDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCHF 3.8K
USDCHF 5.3K
EURAUD 7.9K
EURUSD 878
USDJPY 8.3K
AUDUSD 898
AUDCAD 979
GBPJPY 3.2K
EURCHF 227
GBPUSD 150
ETHUSD -1.9K
AUDJPY -21
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +56.73 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +82.86 USD
연속 최대 손실: -0.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.29 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Franc
월별 30 USD
46%
0
0
USD
1.1K
USD
14
0%
85
91%
100%
198.99
4.26
USD
39%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.