Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
68 (90.66%)
Transacciones Irrentables:
7 (9.33%)
Mejor transacción:
56.73 USD
Peor transacción:
-0.48 USD
Beneficio Bruto:
342.29 USD (30 410 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.83 USD (2 167 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (82.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.86 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.32%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
709.29
Transacciones Largas:
45 (60.00%)
Transacciones Cortas:
30 (40.00%)
Factor de Beneficio:
187.04
Beneficio Esperado:
4.54 USD
Beneficio medio:
5.03 USD
Pérdidas medias:
-0.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.48 USD (0.06%)
Reducción relativa:
De balance:
0.05% (0.26 USD)
De fondos:
39.48% (403.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|20
|EURAUD
|14
|USDCHF
|12
|USDJPY
|6
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|ETHUSD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCHF
|81
|EURAUD
|52
|USDCHF
|103
|USDJPY
|57
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|22
|EURCHF
|3
|ETHUSD
|0
|AUDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCHF
|3.8K
|EURAUD
|7.9K
|USDCHF
|4.2K
|USDJPY
|8.3K
|EURUSD
|622
|AUDUSD
|898
|AUDCAD
|979
|GBPJPY
|3.2K
|EURCHF
|227
|ETHUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-21
|GBPUSD
|-48
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Mejor transacción: +56.73 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +82.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.57 × 7
