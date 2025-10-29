SeñalesSecciones
Christia Nency Tri

Franc

Christia Nency Tri
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 43%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
68 (90.66%)
Transacciones Irrentables:
7 (9.33%)
Mejor transacción:
56.73 USD
Peor transacción:
-0.48 USD
Beneficio Bruto:
342.29 USD (30 410 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.83 USD (2 167 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (82.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.86 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.32%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
709.29
Transacciones Largas:
45 (60.00%)
Transacciones Cortas:
30 (40.00%)
Factor de Beneficio:
187.04
Beneficio Esperado:
4.54 USD
Beneficio medio:
5.03 USD
Pérdidas medias:
-0.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.48 USD (0.06%)
Reducción relativa:
De balance:
0.05% (0.26 USD)
De fondos:
39.48% (403.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCHF 20
EURAUD 14
USDCHF 12
USDJPY 6
EURUSD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 5
GBPJPY 2
EURCHF 2
ETHUSD 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCHF 81
EURAUD 52
USDCHF 103
USDJPY 57
EURUSD 8
AUDUSD 9
AUDCAD 7
GBPJPY 22
EURCHF 3
ETHUSD 0
AUDJPY 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCHF 3.8K
EURAUD 7.9K
USDCHF 4.2K
USDJPY 8.3K
EURUSD 622
AUDUSD 898
AUDCAD 979
GBPJPY 3.2K
EURCHF 227
ETHUSD -1.9K
AUDJPY -21
GBPUSD -48
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.73 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +82.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.57 × 7
No hay comentarios
2025.12.10 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
