Всего трейдов:
2 106
Прибыльных трейдов:
1 515 (71.93%)
Убыточных трейдов:
591 (28.06%)
Лучший трейд:
248.16 UST
Худший трейд:
-138.53 UST
Общая прибыль:
10 270.51 UST (462 211 pips)
Общий убыток:
-7 710.47 UST (411 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (123.98 UST)
Макс. прибыль в серии:
248.16 UST (1)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
30.43%
Макс. загрузка депозита:
8.77%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
579
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
3.56
Длинных трейдов:
969 (46.01%)
Коротких трейдов:
1 137 (53.99%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
1.22 UST
Средняя прибыль:
6.78 UST
Средний убыток:
-13.05 UST
Макс. серия проигрышей:
16 (-227.89 UST)
Макс. убыток в серии:
-562.75 UST (11)
Прирост в месяц:
10.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
708.89 UST
Максимальная:
718.86 UST (13.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.88% (714.38 UST)
По эквити:
10.10% (543.83 UST)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|50K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +248.16 UST
Худший трейд: -139 UST
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +123.98 UST
Макс. убыток в серии: -227.89 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
11K
UST
UST
9
0%
2 106
71%
30%
1.33
1.22
UST
UST
12%
1:500