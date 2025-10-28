- 자본
트레이드:
3 048
이익 거래:
2 137 (70.11%)
손실 거래:
911 (29.89%)
최고의 거래:
248.16 UST
최악의 거래:
-138.53 UST
총 수익:
13 357.27 UST (665 278 pips)
총 손실:
-10 358.80 UST (608 804 pips)
연속 최대 이익:
40 (123.98 UST)
연속 최대 이익:
248.16 UST (1)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
30.43%
최대 입금량:
8.77%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
637
평균 유지 시간:
22 분
회복 요인:
4.17
롱(주식매수):
1 440 (47.24%)
숏(주식차입매도):
1 608 (52.76%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
0.98 UST
평균 이익:
6.25 UST
평균 손실:
-11.37 UST
연속 최대 손실:
33 (-666.19 UST)
연속 최대 손실:
-666.19 UST (33)
월별 성장률:
7.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
708.89 UST
최대한의:
718.86 UST (13.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.88% (714.38 UST)
자본금별:
10.10% (543.83 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3048
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|56K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +248.16 UST
최악의 거래: -139 UST
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 33
연속 최대 이익: +123.98 UST
연속 최대 손실: -666.19 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
22%
0
0
USD
USD
12K
UST
UST
10
0%
3 048
70%
30%
1.28
0.98
UST
UST
12%
1:500