シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BYBIT 001
Mingze Yang

BYBIT 001

Mingze Yang
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 194
利益トレード:
1 580 (72.01%)
損失トレード:
614 (27.99%)
ベストトレード:
248.16 UST
最悪のトレード:
-138.53 UST
総利益:
10 572.91 UST (483 539 pips)
総損失:
-7 825.75 UST (422 115 pips)
最大連続の勝ち:
40 (123.98 UST)
最大連続利益:
248.16 UST (1)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
30.43%
最大入金額:
8.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
504
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
3.82
長いトレード:
1 019 (46.44%)
短いトレード:
1 175 (53.56%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
1.25 UST
平均利益:
6.69 UST
平均損失:
-12.75 UST
最大連続の負け:
16 (-227.89 UST)
最大連続損失:
-562.75 UST (11)
月間成長:
10.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
708.89 UST
最大の:
718.86 UST (13.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.88% (714.38 UST)
エクイティによる:
10.10% (543.83 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 2194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 61K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +248.16 UST
最悪のトレード: -139 UST
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +123.98 UST
最大連続損失: -227.89 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 02:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 01:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください