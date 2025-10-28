- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 194
利益トレード:
1 580 (72.01%)
損失トレード:
614 (27.99%)
ベストトレード:
248.16 UST
最悪のトレード:
-138.53 UST
総利益:
10 572.91 UST (483 539 pips)
総損失:
-7 825.75 UST (422 115 pips)
最大連続の勝ち:
40 (123.98 UST)
最大連続利益:
248.16 UST (1)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
30.43%
最大入金額:
8.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
504
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
3.82
長いトレード:
1 019 (46.44%)
短いトレード:
1 175 (53.56%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
1.25 UST
平均利益:
6.69 UST
平均損失:
-12.75 UST
最大連続の負け:
16 (-227.89 UST)
最大連続損失:
-562.75 UST (11)
月間成長:
10.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
708.89 UST
最大の:
718.86 UST (13.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.88% (714.38 UST)
エクイティによる:
10.10% (543.83 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2194
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|61K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +248.16 UST
最悪のトレード: -139 UST
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +123.98 UST
最大連続損失: -227.89 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
19%
0
0
USD
USD
11K
UST
UST
9
0%
2 194
72%
30%
1.35
1.25
UST
UST
12%
1:500