Mingze Yang

BYBIT 001

Mingze Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 470
Gewinntrades:
1 758 (71.17%)
Verlusttrades:
712 (28.83%)
Bester Trade:
248.16 UST
Schlechtester Trade:
-138.53 UST
Bruttoprofit:
11 390.84 UST (544 392 pips)
Bruttoverlust:
-8 715.28 UST (488 365 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (123.98 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
248.16 UST (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
30.43%
Max deposit load:
8.77%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
744
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
1 190 (48.18%)
Short-Positionen:
1 280 (51.82%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 UST
Durchschnittlicher Profit:
6.48 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-12.24 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-666.19 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-666.19 UST (33)
Wachstum pro Monat :
9.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
708.89 UST
Maximaler:
718.86 UST (13.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.88% (714.38 UST)
Kapital:
10.10% (543.83 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 2470
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 56K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +248.16 UST
Schlechtester Trade: -139 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.98 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -666.19 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 02:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 01:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BYBIT 001
99 USD pro Monat
18%
0
0
USD
11K
UST
9
0%
2 470
71%
30%
1.30
1.08
UST
12%
1:500
