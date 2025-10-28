SinaisSeções
Mingze Yang

BYBIT 001

Mingze Yang
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 19%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 194
Negociações com lucro:
1 580 (72.01%)
Negociações com perda:
614 (27.99%)
Melhor negociação:
248.16 UST
Pior negociação:
-138.53 UST
Lucro bruto:
10 572.91 UST (483 539 pips)
Perda bruta:
-7 825.75 UST (422 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (123.98 UST)
Máximo lucro consecutivo:
248.16 UST (1)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
30.43%
Depósito máximo carregado:
8.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
504
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
3.82
Negociações longas:
1 019 (46.44%)
Negociações curtas:
1 175 (53.56%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.25 UST
Lucro médio:
6.69 UST
Perda média:
-12.75 UST
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-227.89 UST)
Máxima perda consecutiva:
-562.75 UST (11)
Crescimento mensal:
10.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
708.89 UST
Máximo:
718.86 UST (13.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.88% (714.38 UST)
Pelo Capital Líquido:
10.10% (543.83 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 2194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 61K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +248.16 UST
Pior negociação: -139 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +123.98 UST
Máxima perda consecutiva: -227.89 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.11.20 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 02:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 06:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 01:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
