- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 194
Negociações com lucro:
1 580 (72.01%)
Negociações com perda:
614 (27.99%)
Melhor negociação:
248.16 UST
Pior negociação:
-138.53 UST
Lucro bruto:
10 572.91 UST (483 539 pips)
Perda bruta:
-7 825.75 UST (422 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (123.98 UST)
Máximo lucro consecutivo:
248.16 UST (1)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
30.43%
Depósito máximo carregado:
8.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
504
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
3.82
Negociações longas:
1 019 (46.44%)
Negociações curtas:
1 175 (53.56%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.25 UST
Lucro médio:
6.69 UST
Perda média:
-12.75 UST
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-227.89 UST)
Máxima perda consecutiva:
-562.75 UST (11)
Crescimento mensal:
10.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
708.89 UST
Máximo:
718.86 UST (13.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.88% (714.38 UST)
Pelo Capital Líquido:
10.10% (543.83 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2194
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|61K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +248.16 UST
Pior negociação: -139 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +123.98 UST
Máxima perda consecutiva: -227.89 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
11K
UST
UST
9
0%
2 194
72%
30%
1.35
1.25
UST
UST
12%
1:500