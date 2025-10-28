SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BYBIT 001
Mingze Yang

BYBIT 001

Mingze Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
11 (37.93%)
Loss Trade:
18 (62.07%)
Best Trade:
8.08 UST
Worst Trade:
-13.17 UST
Profitto lordo:
51.07 UST (5 100 pips)
Perdita lorda:
-72.93 UST (7 111 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (10.99 UST)
Massimo profitto consecutivo:
10.99 UST (2)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
25.22%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
18 (62.07%)
Short Trade:
11 (37.93%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.75 UST
Profitto medio:
4.64 UST
Perdita media:
-4.05 UST
Massime perdite consecutive:
4 (-25.14 UST)
Massima perdita consecutiva:
-25.14 UST (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.97 UST
Massimale:
45.94 UST (0.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.85% (46.15 UST)
Per equità:
1.72% (92.79 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.08 UST
Worst Trade: -13 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.99 UST
Massima perdita consecutiva: -25.14 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.29 01:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
