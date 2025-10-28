- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 119
盈利交易:
1 527 (72.06%)
亏损交易:
592 (27.94%)
最好交易:
248.16 UST
最差交易:
-138.53 UST
毛利:
10 313.21 UST (466 475 pips)
毛利亏损:
-7 712.01 UST (411 863 pips)
最大连续赢利:
40 (123.98 UST)
最大连续盈利:
248.16 UST (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
30.43%
最大入金加载:
8.77%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
466
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
3.62
长期交易:
982 (46.34%)
短期交易:
1 137 (53.66%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.23 UST
平均利润:
6.75 UST
平均损失:
-13.03 UST
最大连续失误:
16 (-227.89 UST)
最大连续亏损:
-562.75 UST (11)
每月增长:
9.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
708.89 UST
最大值:
718.86 UST (13.30%)
相对跌幅:
结余:
11.88% (714.38 UST)
净值:
10.10% (543.83 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|55K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +248.16 UST
最差交易: -139 UST
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +123.98 UST
最大连续亏损: -227.89 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
