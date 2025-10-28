- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
37 (72.54%)
Убыточных трейдов:
14 (27.45%)
Лучший трейд:
9.80 EUR
Худший трейд:
-13.63 EUR
Общая прибыль:
137.02 EUR (20 446 pips)
Общий убыток:
-64.32 EUR (7 500 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (46.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
46.35 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
92.99%
Макс. загрузка депозита:
83.15%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
12 (23.53%)
Коротких трейдов:
39 (76.47%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
1.43 EUR
Средняя прибыль:
3.70 EUR
Средний убыток:
-4.59 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-25.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-25.20 EUR (4)
Прирост в месяц:
2.82%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.25 EUR
Максимальная:
40.58 EUR (7.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.06% (40.58 EUR)
По эквити:
16.86% (96.40 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|-1
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|9.4K
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.80 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +46.35 EUR
Макс. убыток в серии: -25.20 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTrades-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MetisEtrade-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.16 × 204
|
Darwinex-Live
|0.18 × 863
|
ActivTrades-Server
|0.23 × 45993
|
OctaFX-Real
|0.29 × 7
|
QTrade-Server
|0.33 × 2764
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.44 × 278
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
AdmiralUK-MT5
|0.89 × 228
|
BCS5-Real
|1.00 × 809
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.11 × 244
|
Alpari-MT5
|1.15 × 15753
|
ActivTradesCorp-Server
|1.76 × 288
|
ForexTime-MT5
|1.90 × 131
|
NordFX-Server
|2.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
SwissquoteLtd-Server
|3.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|3.07 × 457
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.24 × 172
|
VantageFXInternational-Live
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|4.00 × 2
Нет отзывов
