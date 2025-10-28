СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FX Grid close SMA
EIKE SWATOSCH

FX Grid close SMA

EIKE SWATOSCH
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 15%
ActivTrades-Server
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
37 (72.54%)
Убыточных трейдов:
14 (27.45%)
Лучший трейд:
9.80 EUR
Худший трейд:
-13.63 EUR
Общая прибыль:
137.02 EUR (20 446 pips)
Общий убыток:
-64.32 EUR (7 500 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (46.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
46.35 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
92.99%
Макс. загрузка депозита:
83.15%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
12 (23.53%)
Коротких трейдов:
39 (76.47%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
1.43 EUR
Средняя прибыль:
3.70 EUR
Средний убыток:
-4.59 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-25.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-25.20 EUR (4)
Прирост в месяц:
2.82%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.25 EUR
Максимальная:
40.58 EUR (7.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.06% (40.58 EUR)
По эквити:
16.86% (96.40 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 17
AUDUSD 14
GBPUSD 12
EURUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 54
AUDUSD -1
GBPUSD 12
EURUSD 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 9.4K
AUDUSD 11
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.80 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +46.35 EUR
Макс. убыток в серии: -25.20 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTrades-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MetisEtrade-MT5
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.16 × 204
Darwinex-Live
0.18 × 863
ActivTrades-Server
0.23 × 45993
OctaFX-Real
0.29 × 7
QTrade-Server
0.33 × 2764
AdmiralMarkets-MT5
0.44 × 278
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.89 × 228
BCS5-Real
1.00 × 809
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.11 × 244
Alpari-MT5
1.15 × 15753
ActivTradesCorp-Server
1.76 × 288
ForexTime-MT5
1.90 × 131
NordFX-Server
2.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ForexTime-ECN
3.07 × 457
ForexTimeFXTM-MT5
3.24 × 172
VantageFXInternational-Live
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
4.00 × 2
еще 23...
Нет отзывов
2025.12.15 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FX Grid close SMA
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
573
EUR
9
98%
51
72%
93%
2.13
1.43
EUR
17%
1:30
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.