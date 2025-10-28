- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
36 (73.46%)
亏损交易:
13 (26.53%)
最好交易:
9.80 EUR
最差交易:
-13.63 EUR
毛利:
132.03 EUR (19 832 pips)
毛利亏损:
-64.07 EUR (7 498 pips)
最大连续赢利:
13 (46.35 EUR)
最大连续盈利:
46.35 EUR (13)
夏普比率:
0.31
交易活动:
92.99%
最大入金加载:
83.15%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 天
采收率:
1.67
长期交易:
12 (24.49%)
短期交易:
37 (75.51%)
利润因子:
2.06
预期回报:
1.39 EUR
平均利润:
3.67 EUR
平均损失:
-4.93 EUR
最大连续失误:
4 (-25.20 EUR)
最大连续亏损:
-25.20 EUR (4)
每月增长:
1.97%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
1.25 EUR
最大值:
40.58 EUR (7.06%)
相对跌幅:
结余:
7.06% (40.58 EUR)
净值:
16.86% (96.40 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|-1
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|9.4K
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.80 EUR
最差交易: -14 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +46.35 EUR
最大连续亏损: -25.20 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTrades-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MetisEtrade-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.16 × 204
|
Darwinex-Live
|0.18 × 863
|
ActivTrades-Server
|0.23 × 45993
|
OctaFX-Real
|0.29 × 7
|
QTrade-Server
|0.33 × 2764
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.44 × 278
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
AdmiralUK-MT5
|0.89 × 228
|
BCS5-Real
|1.00 × 809
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.11 × 244
|
Alpari-MT5
|1.15 × 15753
|
ActivTradesCorp-Server
|1.76 × 288
|
ForexTime-MT5
|1.90 × 131
|
NordFX-Server
|2.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
SwissquoteLtd-Server
|3.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|3.07 × 457
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.24 × 172
|
VantageFXInternational-Live
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|4.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
568
EUR
EUR
9
97%
49
73%
93%
2.06
1.39
EUR
EUR
17%
1:30