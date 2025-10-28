- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
36 (73.46%)
損失トレード:
13 (26.53%)
ベストトレード:
9.80 EUR
最悪のトレード:
-13.63 EUR
総利益:
132.03 EUR (19 832 pips)
総損失:
-64.07 EUR (7 498 pips)
最大連続の勝ち:
13 (46.35 EUR)
最大連続利益:
46.35 EUR (13)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
92.99%
最大入金額:
83.15%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
1.67
長いトレード:
12 (24.49%)
短いトレード:
37 (75.51%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
1.39 EUR
平均利益:
3.67 EUR
平均損失:
-4.93 EUR
最大連続の負け:
4 (-25.20 EUR)
最大連続損失:
-25.20 EUR (4)
月間成長:
1.97%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.25 EUR
最大の:
40.58 EUR (7.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.06% (40.58 EUR)
エクイティによる:
16.86% (96.40 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|-1
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|9.4K
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.80 EUR
最悪のトレード: -14 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +46.35 EUR
最大連続損失: -25.20 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTrades-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MetisEtrade-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.16 × 204
|
Darwinex-Live
|0.18 × 863
|
ActivTrades-Server
|0.23 × 45993
|
OctaFX-Real
|0.29 × 7
|
QTrade-Server
|0.33 × 2764
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.44 × 278
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
AdmiralUK-MT5
|0.89 × 228
|
BCS5-Real
|1.00 × 809
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.11 × 244
|
Alpari-MT5
|1.15 × 15753
|
ActivTradesCorp-Server
|1.76 × 288
|
ForexTime-MT5
|1.90 × 131
|
NordFX-Server
|2.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
SwissquoteLtd-Server
|3.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|3.07 × 457
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.24 × 172
|
VantageFXInternational-Live
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|4.00 × 2
