EIKE SWATOSCH

FX Grid close SMA

EIKE SWATOSCH
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 14%
ActivTrades-Server
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
36 (73.46%)
Transacciones Irrentables:
13 (26.53%)
Mejor transacción:
9.80 EUR
Peor transacción:
-13.63 EUR
Beneficio Bruto:
132.03 EUR (19 832 pips)
Pérdidas Brutas:
-64.07 EUR (7 498 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (46.35 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
46.35 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
92.99%
Carga máxima del depósito:
83.15%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
1.67
Transacciones Largas:
12 (24.49%)
Transacciones Cortas:
37 (75.51%)
Factor de Beneficio:
2.06
Beneficio Esperado:
1.39 EUR
Beneficio medio:
3.67 EUR
Pérdidas medias:
-4.93 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-25.20 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.20 EUR (4)
Crecimiento al mes:
1.97%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.25 EUR
Máxima:
40.58 EUR (7.06%)
Reducción relativa:
De balance:
7.06% (40.58 EUR)
De fondos:
16.86% (96.40 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 17
AUDUSD 14
GBPUSD 10
EURUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 54
AUDUSD -1
GBPUSD 7
EURUSD 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 9.4K
AUDUSD 11
GBPUSD 1K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.80 EUR
Peor transacción: -14 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +46.35 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -25.20 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTrades-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MetisEtrade-MT5
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.16 × 204
Darwinex-Live
0.18 × 863
ActivTrades-Server
0.23 × 45993
OctaFX-Real
0.29 × 7
QTrade-Server
0.33 × 2764
AdmiralMarkets-MT5
0.44 × 278
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.89 × 228
BCS5-Real
1.00 × 809
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.11 × 244
Alpari-MT5
1.15 × 15753
ActivTradesCorp-Server
1.76 × 288
ForexTime-MT5
1.90 × 131
NordFX-Server
2.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ForexTime-ECN
3.07 × 457
ForexTimeFXTM-MT5
3.24 × 172
VantageFXInternational-Live
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
4.00 × 2
otros 23...
No hay comentarios
2025.12.15 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
