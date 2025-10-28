SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / FX Grid close SMA
EIKE SWATOSCH

FX Grid close SMA

EIKE SWATOSCH
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
ActivTrades-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
36 (73.46%)
Negociações com perda:
13 (26.53%)
Melhor negociação:
9.80 EUR
Pior negociação:
-13.63 EUR
Lucro bruto:
132.03 EUR (19 832 pips)
Perda bruta:
-64.07 EUR (7 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (46.35 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
46.35 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
92.99%
Depósito máximo carregado:
83.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
1.67
Negociações longas:
12 (24.49%)
Negociações curtas:
37 (75.51%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
1.39 EUR
Lucro médio:
3.67 EUR
Perda média:
-4.93 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-25.20 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-25.20 EUR (4)
Crescimento mensal:
1.97%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.25 EUR
Máximo:
40.58 EUR (7.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.06% (40.58 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.86% (96.40 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 17
AUDUSD 14
GBPUSD 10
EURUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 54
AUDUSD -1
GBPUSD 7
EURUSD 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 9.4K
AUDUSD 11
GBPUSD 1K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.80 EUR
Pior negociação: -14 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +46.35 EUR
Máxima perda consecutiva: -25.20 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTrades-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MetisEtrade-MT5
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.16 × 204
Darwinex-Live
0.18 × 863
ActivTrades-Server
0.23 × 45993
OctaFX-Real
0.29 × 7
QTrade-Server
0.33 × 2764
AdmiralMarkets-MT5
0.44 × 278
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.89 × 228
BCS5-Real
1.00 × 809
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.11 × 244
Alpari-MT5
1.15 × 15753
ActivTradesCorp-Server
1.76 × 288
ForexTime-MT5
1.90 × 131
NordFX-Server
2.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ForexTime-ECN
3.07 × 457
ForexTimeFXTM-MT5
3.24 × 172
VantageFXInternational-Live
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
4.00 × 2
23 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
