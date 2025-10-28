- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
36 (73.46%)
Negociações com perda:
13 (26.53%)
Melhor negociação:
9.80 EUR
Pior negociação:
-13.63 EUR
Lucro bruto:
132.03 EUR (19 832 pips)
Perda bruta:
-64.07 EUR (7 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (46.35 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
46.35 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
92.99%
Depósito máximo carregado:
83.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
1.67
Negociações longas:
12 (24.49%)
Negociações curtas:
37 (75.51%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
1.39 EUR
Lucro médio:
3.67 EUR
Perda média:
-4.93 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-25.20 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-25.20 EUR (4)
Crescimento mensal:
1.97%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.25 EUR
Máximo:
40.58 EUR (7.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.06% (40.58 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.86% (96.40 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|-1
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|9.4K
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.80 EUR
Pior negociação: -14 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +46.35 EUR
Máxima perda consecutiva: -25.20 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTrades-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MetisEtrade-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.16 × 204
|
Darwinex-Live
|0.18 × 863
|
ActivTrades-Server
|0.23 × 45993
|
OctaFX-Real
|0.29 × 7
|
QTrade-Server
|0.33 × 2764
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.44 × 278
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
AdmiralUK-MT5
|0.89 × 228
|
BCS5-Real
|1.00 × 809
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.11 × 244
|
Alpari-MT5
|1.15 × 15753
|
ActivTradesCorp-Server
|1.76 × 288
|
ForexTime-MT5
|1.90 × 131
|
NordFX-Server
|2.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
SwissquoteLtd-Server
|3.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|3.07 × 457
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.24 × 172
|
VantageFXInternational-Live
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|4.00 × 2
