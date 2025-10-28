SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / FX Grid close SMA
EIKE SWATOSCH

FX Grid close SMA

EIKE SWATOSCH
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
ActivTrades-Server
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
36 (73.46%)
Verlusttrades:
13 (26.53%)
Bester Trade:
9.80 EUR
Schlechtester Trade:
-13.63 EUR
Bruttoprofit:
132.03 EUR (19 832 pips)
Bruttoverlust:
-64.07 EUR (7 498 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (46.35 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.35 EUR (13)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
92.99%
Max deposit load:
83.15%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
1.67
Long-Positionen:
12 (24.49%)
Short-Positionen:
37 (75.51%)
Profit-Faktor:
2.06
Mathematische Gewinnerwartung:
1.39 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.67 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.93 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-25.20 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.20 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
1.97%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.25 EUR
Maximaler:
40.58 EUR (7.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.06% (40.58 EUR)
Kapital:
16.86% (96.40 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 17
AUDUSD 14
GBPUSD 10
EURUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 54
AUDUSD -1
GBPUSD 7
EURUSD 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 9.4K
AUDUSD 11
GBPUSD 1K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.80 EUR
Schlechtester Trade: -14 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.35 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.20 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTrades-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MetisEtrade-MT5
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.16 × 204
Darwinex-Live
0.18 × 863
ActivTrades-Server
0.23 × 45993
OctaFX-Real
0.29 × 7
QTrade-Server
0.33 × 2764
AdmiralMarkets-MT5
0.44 × 278
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.89 × 228
BCS5-Real
1.00 × 809
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.11 × 244
Alpari-MT5
1.15 × 15753
ActivTradesCorp-Server
1.76 × 288
ForexTime-MT5
1.90 × 131
NordFX-Server
2.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ForexTime-ECN
3.07 × 457
ForexTimeFXTM-MT5
3.24 × 172
VantageFXInternational-Live
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
4.00 × 2
noch 23 ...
Keine Bewertungen
2025.12.15 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 21:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 21:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
