Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid AUD

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -9%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
799
Прибыльных трейдов:
476 (59.57%)
Убыточных трейдов:
323 (40.43%)
Лучший трейд:
6.05 USD
Худший трейд:
-6.20 USD
Общая прибыль:
2 130.77 USD (214 292 pips)
Общий убыток:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (669.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
669.31 USD (112)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
91.88%
Макс. загрузка депозита:
9.10%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
293 (36.67%)
Коротких трейдов:
506 (63.33%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
4.48 USD
Средний убыток:
-5.94 USD
Макс. серия проигрышей:
124 (-748.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-748.38 USD (124)
Прирост в месяц:
-26.24%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.26 USD
Максимальная:
753.36 USD (26.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.86% (752.10 USD)
По эквити:
23.82% (414.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD+ 799
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD+ 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD+ 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.05 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 112
Макс. серия проигрышей: 124
Макс. прибыль в серии: +669.31 USD
Макс. убыток в серии: -748.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid AUD
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
1.7K
USD
9
76%
799
59%
92%
1.11
0.27
USD
38%
1:500
