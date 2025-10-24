- Прирост
Всего трейдов:
799
Прибыльных трейдов:
476 (59.57%)
Убыточных трейдов:
323 (40.43%)
Лучший трейд:
6.05 USD
Худший трейд:
-6.20 USD
Общая прибыль:
2 130.77 USD (214 292 pips)
Общий убыток:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (669.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
669.31 USD (112)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
91.88%
Макс. загрузка депозита:
9.10%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
293 (36.67%)
Коротких трейдов:
506 (63.33%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
4.48 USD
Средний убыток:
-5.94 USD
Макс. серия проигрышей:
124 (-748.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-748.38 USD (124)
Прирост в месяц:
-26.24%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.26 USD
Максимальная:
753.36 USD (26.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.86% (752.10 USD)
По эквити:
23.82% (414.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|799
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD+
|212
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD+
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
