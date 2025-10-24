SeñalesSecciones
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid AUD

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
799
Transacciones Rentables:
476 (59.57%)
Transacciones Irrentables:
323 (40.43%)
Mejor transacción:
6.05 USD
Peor transacción:
-6.20 USD
Beneficio Bruto:
2 130.77 USD (214 292 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
112 (669.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
669.31 USD (112)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
91.88%
Carga máxima del depósito:
9.10%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
142
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
293 (36.67%)
Transacciones Cortas:
506 (63.33%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.27 USD
Beneficio medio:
4.48 USD
Pérdidas medias:
-5.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
124 (-748.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-748.38 USD (124)
Crecimiento al mes:
-26.24%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
97.26 USD
Máxima:
753.36 USD (26.14%)
Reducción relativa:
De balance:
37.86% (752.10 USD)
De fondos:
23.82% (414.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD+ 799
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD+ 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD+ 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.05 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 112
Máximo de pérdidas consecutivas: 124
Beneficio máximo consecutivo: +669.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -748.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
