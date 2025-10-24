- 자본
- 축소
트레이드:
861
이익 거래:
476 (55.28%)
손실 거래:
385 (44.72%)
최고의 거래:
6.05 USD
최악의 거래:
-6.20 USD
총 수익:
2 130.77 USD (214 292 pips)
총 손실:
-2 295.18 USD (225 648 pips)
연속 최대 이익:
112 (669.31 USD)
연속 최대 이익:
669.31 USD (112)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
87.70%
최대 입금량:
9.10%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
293 (34.03%)
숏(주식차입매도):
568 (65.97%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
4.48 USD
평균 손실:
-5.96 USD
연속 최대 손실:
124 (-748.38 USD)
연속 최대 손실:
-748.38 USD (124)
월별 성장률:
-48.90%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
164.41 USD
최대한의:
1 047.79 USD (36.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.04% (1 047.79 USD)
자본금별:
23.82% (414.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|861
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD+
|-164
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD+
|-11K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.05 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 112
연속 최대 손실: 124
연속 최대 이익: +669.31 USD
연속 최대 손실: -748.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
