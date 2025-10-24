- 成长
交易:
799
盈利交易:
476 (59.57%)
亏损交易:
323 (40.43%)
最好交易:
6.05 USD
最差交易:
-6.20 USD
毛利:
2 130.77 USD (214 292 pips)
毛利亏损:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
最大连续赢利:
112 (669.31 USD)
最大连续盈利:
669.31 USD (112)
夏普比率:
0.06
交易活动:
91.88%
最大入金加载:
9.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
142
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.28
长期交易:
293 (36.67%)
短期交易:
506 (63.33%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.27 USD
平均利润:
4.48 USD
平均损失:
-5.94 USD
最大连续失误:
124 (-748.38 USD)
最大连续亏损:
-748.38 USD (124)
每月增长:
-26.24%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
97.26 USD
最大值:
753.36 USD (26.14%)
相对跌幅:
结余:
37.86% (752.10 USD)
净值:
23.82% (414.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|799
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD+
|212
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD+
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
