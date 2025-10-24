信号部分
Cryptowanlanid AUD

Nuttapon Maneechote
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -9%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
799
盈利交易:
476 (59.57%)
亏损交易:
323 (40.43%)
最好交易:
6.05 USD
最差交易:
-6.20 USD
毛利:
2 130.77 USD (214 292 pips)
毛利亏损:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
最大连续赢利:
112 (669.31 USD)
最大连续盈利:
669.31 USD (112)
夏普比率:
0.06
交易活动:
91.88%
最大入金加载:
9.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
142
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.28
长期交易:
293 (36.67%)
短期交易:
506 (63.33%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.27 USD
平均利润:
4.48 USD
平均损失:
-5.94 USD
最大连续失误:
124 (-748.38 USD)
最大连续亏损:
-748.38 USD (124)
每月增长:
-26.24%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
97.26 USD
最大值:
753.36 USD (26.14%)
相对跌幅:
结余:
37.86% (752.10 USD)
净值:
23.82% (414.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD+ 799
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD+ 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD+ 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.05 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 112
最大连续失误: 124
最大连续盈利: +669.31 USD
最大连续亏损: -748.38 USD

2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
