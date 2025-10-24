- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
799
利益トレード:
476 (59.57%)
損失トレード:
323 (40.43%)
ベストトレード:
6.05 USD
最悪のトレード:
-6.20 USD
総利益:
2 130.77 USD (214 292 pips)
総損失:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
最大連続の勝ち:
112 (669.31 USD)
最大連続利益:
669.31 USD (112)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.88%
最大入金額:
9.10%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
142
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
293 (36.67%)
短いトレード:
506 (63.33%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
4.48 USD
平均損失:
-5.94 USD
最大連続の負け:
124 (-748.38 USD)
最大連続損失:
-748.38 USD (124)
月間成長:
-26.24%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
97.26 USD
最大の:
753.36 USD (26.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.86% (752.10 USD)
エクイティによる:
23.82% (414.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|799
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD+
|212
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD+
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.05 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 112
最大連続の負け: 124
最大連続利益: +669.31 USD
最大連続損失: -748.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
