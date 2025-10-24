シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid AUD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid AUD

Nuttapon Maneechote
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
799
利益トレード:
476 (59.57%)
損失トレード:
323 (40.43%)
ベストトレード:
6.05 USD
最悪のトレード:
-6.20 USD
総利益:
2 130.77 USD (214 292 pips)
総損失:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
最大連続の勝ち:
112 (669.31 USD)
最大連続利益:
669.31 USD (112)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
91.88%
最大入金額:
9.10%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
142
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
293 (36.67%)
短いトレード:
506 (63.33%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
4.48 USD
平均損失:
-5.94 USD
最大連続の負け:
124 (-748.38 USD)
最大連続損失:
-748.38 USD (124)
月間成長:
-26.24%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
97.26 USD
最大の:
753.36 USD (26.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.86% (752.10 USD)
エクイティによる:
23.82% (414.73 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD+ 799
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD+ 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD+ 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.05 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 112
最大連続の負け: 124
最大連続利益: +669.31 USD
最大連続損失: -748.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
