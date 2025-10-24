SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid AUD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid AUD

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
799
Gewinntrades:
476 (59.57%)
Verlusttrades:
323 (40.43%)
Bester Trade:
6.05 USD
Schlechtester Trade:
-6.20 USD
Bruttoprofit:
2 130.77 USD (214 292 pips)
Bruttoverlust:
-1 919.40 USD (188 417 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
112 (669.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
669.31 USD (112)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
86.60%
Max deposit load:
9.10%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
159
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
293 (36.67%)
Short-Positionen:
506 (63.33%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
124 (-748.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-748.38 USD (124)
Wachstum pro Monat :
-20.60%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
97.26 USD
Maximaler:
753.36 USD (26.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.86% (752.10 USD)
Kapital:
23.82% (414.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD+ 799
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD+ 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD+ 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
