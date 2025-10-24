SinaisSeções
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid AUD

Nuttapon Maneechote
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -9%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
799
Negociações com lucro:
476 (59.57%)
Negociações com perda:
323 (40.43%)
Melhor negociação:
6.05 USD
Pior negociação:
-6.20 USD
Lucro bruto:
2 130.77 USD (214 292 pips)
Perda bruta:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
112 (669.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
669.31 USD (112)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.88%
Depósito máximo carregado:
9.10%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
142
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
293 (36.67%)
Negociações curtas:
506 (63.33%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
4.48 USD
Perda média:
-5.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
124 (-748.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-748.38 USD (124)
Crescimento mensal:
-26.24%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
97.26 USD
Máximo:
753.36 USD (26.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.86% (752.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.82% (414.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD+ 799
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD+ 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD+ 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.05 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 112
Máximo de perdas consecutivas: 124
Máximo lucro consecutivo: +669.31 USD
Máxima perda consecutiva: -748.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Share of trading days is too low
2025.10.28 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 04:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
