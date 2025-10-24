- Crescimento
Negociações:
799
Negociações com lucro:
476 (59.57%)
Negociações com perda:
323 (40.43%)
Melhor negociação:
6.05 USD
Pior negociação:
-6.20 USD
Lucro bruto:
2 130.77 USD (214 292 pips)
Perda bruta:
-1 918.89 USD (188 417 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
112 (669.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
669.31 USD (112)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
91.88%
Depósito máximo carregado:
9.10%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
142
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
293 (36.67%)
Negociações curtas:
506 (63.33%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
4.48 USD
Perda média:
-5.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
124 (-748.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-748.38 USD (124)
Crescimento mensal:
-26.24%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
97.26 USD
Máximo:
753.36 USD (26.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.86% (752.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.82% (414.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|799
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD+
|212
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD+
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
