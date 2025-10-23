СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid NZD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid NZD

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 58%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
818
Прибыльных трейдов:
528 (64.54%)
Убыточных трейдов:
290 (35.45%)
Лучший трейд:
7.01 USD
Худший трейд:
-6.90 USD
Общая прибыль:
2 584.00 USD (259 814 pips)
Общий убыток:
-1 714.53 USD (168 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
220 (1 058.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 058.57 USD (220)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
95.73%
Макс. загрузка депозита:
6.44%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
412 (50.37%)
Коротких трейдов:
406 (49.63%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
4.89 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
110 (-667.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-667.56 USD (110)
Прирост в месяц:
-5.65%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
181.77 USD
Максимальная:
671.76 USD (27.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.96% (670.86 USD)
По эквити:
19.55% (415.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD+ 818
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD+ 870
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD+ 92K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.01 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 220
Макс. серия проигрышей: 110
Макс. прибыль в серии: +1 058.57 USD
Макс. убыток в серии: -667.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 07:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 12:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
