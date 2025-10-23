- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
818
Прибыльных трейдов:
528 (64.54%)
Убыточных трейдов:
290 (35.45%)
Лучший трейд:
7.01 USD
Худший трейд:
-6.90 USD
Общая прибыль:
2 584.00 USD (259 814 pips)
Общий убыток:
-1 714.53 USD (168 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
220 (1 058.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 058.57 USD (220)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
95.73%
Макс. загрузка депозита:
6.44%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
412 (50.37%)
Коротких трейдов:
406 (49.63%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
4.89 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
110 (-667.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-667.56 USD (110)
Прирост в месяц:
-5.65%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
181.77 USD
Максимальная:
671.76 USD (27.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.96% (670.86 USD)
По эквити:
19.55% (415.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|818
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD+
|870
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD+
|92K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.01 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 220
Макс. серия проигрышей: 110
Макс. прибыль в серии: +1 058.57 USD
Макс. убыток в серии: -667.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
10
73%
818
64%
96%
1.50
1.06
USD
USD
30%
1:500