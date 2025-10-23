- Crescimento
Negociações:
714
Negociações com lucro:
444 (62.18%)
Negociações com perda:
270 (37.82%)
Melhor negociação:
7.01 USD
Pior negociação:
-6.90 USD
Lucro bruto:
2 366.55 USD (237 832 pips)
Perda bruta:
-1 651.07 USD (161 913 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
220 (1 058.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 058.57 USD (220)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
95.73%
Depósito máximo carregado:
6.44%
Último negócio:
22 minutos atrás
Negociações por semana:
78
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
412 (57.70%)
Negociações curtas:
302 (42.30%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
5.33 USD
Perda média:
-6.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
110 (-667.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-667.56 USD (110)
Crescimento mensal:
10.54%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
181.77 USD
Máximo:
671.76 USD (27.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.96% (670.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.55% (415.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|714
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD+
|717
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD+
|76K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Melhor negociação: +7.01 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 220
Máximo de perdas consecutivas: 110
Máximo lucro consecutivo: +1 058.57 USD
Máxima perda consecutiva: -667.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
