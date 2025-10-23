SeñalesSecciones
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid NZD

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 44%
VantageInternational-Live 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
714
Transacciones Rentables:
444 (62.18%)
Transacciones Irrentables:
270 (37.82%)
Mejor transacción:
7.01 USD
Peor transacción:
-6.90 USD
Beneficio Bruto:
2 366.55 USD (237 832 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 651.07 USD (161 913 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
220 (1 058.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 058.57 USD (220)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
95.73%
Carga máxima del depósito:
6.44%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
78
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.07
Transacciones Largas:
412 (57.70%)
Transacciones Cortas:
302 (42.30%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
5.33 USD
Pérdidas medias:
-6.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
110 (-667.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-667.56 USD (110)
Crecimiento al mes:
10.54%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
181.77 USD
Máxima:
671.76 USD (27.43%)
Reducción relativa:
De balance:
29.96% (670.86 USD)
De fondos:
19.55% (415.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD+ 714
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD+ 717
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD+ 76K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.01 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 220
Máximo de pérdidas consecutivas: 110
Beneficio máximo consecutivo: +1 058.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -667.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.30 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 12:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
